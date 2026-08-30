"Зміни сталися": Ванат допоміг Жироні перемогти та почув похвалу тренера

Український нападник Владислав Ванат взяв участь у поєдинку третього туру іспанської Сегунди. Футболіст залишив по собі хороше враження у наставника Жирони.

Ванат зіграв за Жирону вперше з початку квітня, коли отримав травму у грі 30 туру Ла Ліги. Після перемоги над Лас-Пальмасом тренер команди відмітив дії українця, пише 24 Канал.

Що сказав тренер Жирони про Ваната

Ввечері 29 серпня Жирона дома здолала Лас-Пальмас (5:2). Владислав Ванат відіграв 83 хвилини та записав до свого активу асист.

Головний тренер його команди Кіке Альварес зазначив, що наш земляк відповідально поставився до своєї роботи.

Це факт, що деякі речі змінилися, тому він і зіграв. Грають ті, хто зосереджений. Не знаю, що станеться до вівторка, адже може відбутися що завгодно, але зміни справді сталися,

– сказав Альварес.

Головний тренер, імовірно, мав на увазі, що раніше Ванат пропускав офіційний матч своєї команди, коли був здоровим. Таку поведінку розцінювали як бажання змінити клубну прописку.

Огляд матчу Жирона – Лас-Пальмас від MEGOGO: дивіться відео

Ванат приєднався до Жирони у вересні 2025 року. За цей час 23-річний нападник провів 29 матчів, забив 10 голів і зробив 2 результативні передачі.

Що відомо про майбутнє Ваната

Протягом останнього часу навколо ім’я українського футболіста фігурує інформація про інтерес Аякса, Вільярреала та Трабзонспора.

В Іспанії радять керівництву Жирони шукати кадрову заміну на випадок продажу футболіста збірної України.