Гарячі фото, власний бренд: що публікує в інстаграмі Нікольченко, яка оскандалилася з мовою

Владислава Нікольченко завершила кар'єру художньої гімнастики у 2024 році. Колишня гімнастка продовжує привертати увагу публіки, потрапляючи у різні скандали.

Однак не лише завдяки резонансним подіям та скандальними заявами Нікольченко раз по раз з'являється у публічній площині. Влада постійно тішить фанатів гарячим контентом, повідомляє 24 канал.

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Як виглядає Влада Нікольченко

В основному Влада Нікольченко публікує в інстаграмі лайф контент. Стрічка сторінки колишньої художньої гімнастки наповнена фото з повсякденного життя, вечірок та відпочинку.

Нікольченко також має власний бренд одягу для гімнасток. Влада часто публікує світлини, демонструючи нові колекції спортивного вбрання власного виробництва.

Попри те, що Влада Нікольченко покинула художню гімнастику, вона не залишила спорт назовсім. Відомо, що дівчина займається тенісом, чим ділиться у соціальних мережах.

Влада Нікольченко / Фото з інстаграму ексгімнастки

Нагадаємо, що Владислава Нікольченко вкотре потрапила у скандал, викликавши резонанс у суспільстві. Колишня гімнастка стала на захист російської мови за що отримала купу хейту.