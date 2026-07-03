Кличко назвав свій другий дім

Легендарний український боксер Володимир Кличко несподівано розповів, яку країну вважає своїм другим домом. Через це саме її він підтримував на чемпіонаті світу-2026.

Володимир Кличко побував у Болгарії, де поділився думками про футбол і бокс. Також він зізнався, за яку збірну вболівав на Мундіалі та чому тепер залишився без фаворита, передає Sportal.bg.

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За кого вболівав Кличко на чемпіонаті світу?

Під час спілкування з журналістами Кличко розповів про свої футбольні симпатії на чемпіонаті світу-2026. Оскільки збірна України не брала участі в турнірі, він підтримував Німеччину.

Я вболівав за Німеччину, бо моя Україна не грала. Німеччина – це мій другий дім. Після їхнього вильоту я не знаю за кого буду вболівати,

– сказав Кличко.

Втім, німецька команда знову не змогла виправдати очікувань уболівальників. Після тріумфу на чемпіонаті світу 2014 року збірна Німеччини переживає затяжну кризу. На двох наступних Мундіалях вона не змогла вийти з групи, а на чемпіонаті світу-2026 дісталася плей-оф, однак вибула вже на його старті.

Що об'єднує футбол і бокс?

Колишній чемпіон світу взяв участь у заході, присвяченому розвитку європейського боксу. Українець наголосив, що бачить чимало спільного між футболом і боксом, адже в обох видах спорту успіх залежить від характеру, дисципліни та наполегливої праці.

За словами Кличка, Європейська федерація боксу є однією з найсильніших у світі. Саме тому він із нетерпінням очікує чемпіонату Європи, який відбудеться у вересні в Софії. Легендарний боксер переконаний, що турнір відкриє нові таланти та подарує світові майбутніх чемпіонів.