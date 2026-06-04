Володимир Кличко відповів на запитання, чи вільне його серце

Особисте життя чемпіона світу у хевівейті Володимира Кличка склалося драматично: щастя шлюбу було нетривалим, а донька росте далеко від матері. У свої 50 років молодший з братів-боксерів поки продовжує холостякувати.

Володимир ретельно приховує від преси приватну інформацію і не дає можливість папараці спіймати його в компанії можливої нової обраниці. У соцмережі Threads Кличко відповів на пряме запитання щодо того, чи має він зараз кохану.

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Чи є у Володимира Кличка дівчина чи наречена?

Журналістка поцікавилася у ексволодаря чемпіонських поясів у надважкій вазі, чи вільне зараз його серце. Володимир очевидно хотів уникнути відповіді, тому вийшло висловлювання у стилі його старшого брата, мера Києва Віталія Кличка. Колишній боксер сказав, що варто запитати не у нього, а в його серця, а потім загадково додав, що "потрібно мати велике серце, тож я сподіваюсь, що воно в мене велике".

Що відомо про особисте життя Володимира Кличка?

Тривалий час боксер зустрічався з американською акторкою Гейден Панеттьєрі, пара планувала одруження, але відклала його через вагітність. У них народилася донька, названа Каєю-Євдокією.

До офіційного оформлення шлюбу Кличко і Панеттьєрі так і не дійшли. У жінки виникли проблеми з депресією та алкоголем, їхні стосунки завершилися. Донька до повномасштабного вторгнення проживала у Києві зі своєю бабусею, матір вона бачила рідко. Зараз Володимир Кличко – батько-одинак.