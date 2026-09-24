Кличко несподівано з'явився на чемпіонаті Європи з боксу

Володимир Кличко завітав до Софії на фінали чемпіонату Європи з боксу. Колишній чемпіон світу також вручив медалі спортсменам із синдромом Дауна.

Легендарний боксер став спеціальним гостем континентальної першості. Українця сфотографували разом із президентом Федерації боксу Болгарії Красиміром Інінським, передає 24 Канал.

Кличко завітав на фінали Євро

Федерація боксу Болгарії на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала спільне фото Володимира Кличка та Красиміра Інінського, повідомивши про приїзд української легенди до Софії.

Пані та панове, Володимир Кличко у Софії на фіналах,

– йдеться у повідомленні болгарської федерації.

Кличко також долучився до церемонії нагородження спортсменів із синдромом Дауна. Українець вручив медалі учасникам змагань, які відбулися в межах чемпіонату Європи.

Для Кличка це один із публічних виходів у боксерському середовищі після завершення професійної кар'єри. На професійному ринзі українець провів 69 поєдинків, здобув 64 перемоги, 53 з яких нокаутом, та п'ять разів програвав.

Україна вже здобула дві медалі

Чемпіонат Європи з боксу серед аматорів під егідою World Boxing проходить у Софії з 15 по 26 вересня. Нагороди розігрують у 20 вагових категоріях серед чоловіків та жінок.

Збірна України вже має дві медалі континентальної першості. Бронзовою призеркою стала Ірина Луцак, а ще одну нагороду команді приніс Павло Іллюша.

Український боксер дійшов до півфіналу у ваговій категорії до 80 кілограмів. У боротьбі за вихід у фінал Іллюша поступився сербу Растку Симичу, після чого завершив турнір із бронзовою медаллю.

Нагадаємо, раніше Володимира Кличка не помітили на прощанні з Гайден Панеттьєрі у Малібу.