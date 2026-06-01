"Радити можна що завгодно": Кличко відповів Красюку, який "відправляв" Усика на пенсію

Український боксер Олександр Усик неодноразово говорив і натякав на можливе завершення професійної кар'єри. За його словами, він планує провести ще 2 – 3 поєдинки. Водночас його колишній промоутер Олександр Красюк заявляв, що завершити кар'єру йому варто було ще раніше або зробити це вже зараз.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко висловив свою думку щодо майбутнього в кар'єрі володаря титулів WBC, WBA та IBF. Про це він розповів в інтерв'ю Tribuna.com.

Дивіться також Красюк відверто відповів, чи спілкується з Усиком

Що Кличко-молодший сказав про кар'єру Усика?

Легендарний боксер прокоментував слова промоутера, який неодноразово радив Усику піти з боксу. Кличко наголосив, що рішення про фінал кар'єри залежить виключно від внутрішнього відчуття самого бійця.

"Тільки сам спортсмен може вирішити, коли цей час. Це відчуття, хто б що не казав. До речі, мій брат мені порадив у 2004 році закінчити кар'єру після другої поразки протягом одного року. Я скажу, що з боку спеціаліста він мав гарну рацію. Але ж я всередині знав, що це тільки початок. Радити можна що завгодно, але ж спортсмен сам вирішує, що йому робити", – заявив Кличко.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Усик здобув перемогу над Ріко Верховеном технічним нокаутом за одну секунду до завершення 11-го раунду.

Яка кар'єра була у Володимира Кличка?

Олімпійський чемпіон 1996 року та колишній багаторазовий володар титулів чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA. У міжнародній спортивній спільноті був відомий як "Доктор Сталевий Молот", завдяки потужному удару та науковому ступеню кандидата наук.

За кар'єру на професійному ринзі провів 69 поєдинків, у яких здобув 64 перемоги (54 нокаутом) і зазнав 5 поразок. Свій останній бій провів у квітні 2017 року на лондонському стадіоні "Вемблі" проти Ентоні Джошуа, після чого оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Тривалий час перебував у стосунках з американською акторкою Гайден Панеттьєрі. У 2014 році в пари народилася донька Кая-Євдокія. Після розриву у 2018 році Володимир отримав одноосібну опіку над дитиною.