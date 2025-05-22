Зеленський дотепно розповів, скільки разів може підтягнутися на турніку

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форумі "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни". На заході главі держави запитали просте питання.

Володимир Зеленський попри насичений робочий графік намагається щодня виконувати фізичні вправи. Завдяки заняттям спортом Президент України підтримує себе у гарній формі, пише 24 Канал.

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Скільки разів підтягується на турніку Зеленський

Під час форуму "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни", якому були присутні спортсмени, науковці, спортсмени, ветерани, із залу пролунало питання. У Зеленського поцікавилися, скільки разів він зможе підтягнутися на турніку.

Спочатку Володимир Олександрович очима почав шукати турнік, щоб показати своє вміння. А потім дав дотепну відповідь на питання.

Скажу чесно – підтягуюсь я менше, ніж ви. Я просто знаю, як ви підтягуєтеся. Мені 47 років, ну, 47 не зможу, але разів 12 – 15, напевно, зможу,

– відповів Зеленський.

Відео відповіді Зеленського на питання про підтягування

Відповідь Зеленського слухачі сприйняли оплесками. Завдяки дотепному жарту очільнику держави не довелося підтягуватися на турніку.