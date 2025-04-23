Захисники України щодня поповнюють статистику Генштабу. Черговим володарем квитка до Йосипа Кобзона став бурятський боксер Мерген Будаєв.

Росія використовує на фронті національні меншини як "гарматне м'ясо". Країна-терорист утилізує в Україні свої корінні народи, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Сили оборони ліквідували боксера з Бурятії

Черговим підтвердженням цього правила стала ліквідація боксера Мергена Будаєва з Бурятії. Російський окупант, коли був студентом, вважався досить перспективним спортсменом.

Будаєв був дворазовим переможцем першості Бурятії з боксу серед юніорів, дворазовим призером всеросійських турнірів в Улан-Уде та Іркутську. У 2005 році він виконав норматив кандидата у майстри спорту Росії по боксу.

Однак Будаєв не продовжив спортивну кар'єру. Представник бурятського народу став злочинцем іпоповнив окупаційну армію Росії.

Він з перших днів повномасштабної війни брав участь у злочинах проти українців. Бурят був учасником бойових дій у Гостомелі, Бучі та Ірпені. Тож він міг бути причетним до масових вбивств мирних громадян України.

Згодом снайпера-розвідника з Бурятії перекинули на Донбас. У лютому 2025 року окупанта ліквідували Сили оборони України. Російського злочинця поховають 25 квітня у його рідному селі Кіжинга, яке перебуває за понад шість тисяч кілометрів від України.