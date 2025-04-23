Приїхав з Бурятії вбивати українців: воїни ЗСУ знищили російського снайпера-боксера
- Сили оборони України ліквідували російського снайпера-боксера Мергена Будаєва з Бурятії, який брав участь у злочинах проти українців.
- Будаєв був дворазовим переможцем першості Бурятії з боксу серед юніорів та призером всеросійських турнірів, але згодом приєднався до окупаційної армії Росії.
- Він брав участь у бойових діях в Україні, зокрема в Гостомелі, Бучі та Ірпені, і міг бути причетним до масових вбивств мирних громадян.
Захисники України щодня поповнюють статистику Генштабу. Черговим володарем квитка до Йосипа Кобзона став бурятський боксер Мерген Будаєв.
Росія використовує на фронті національні меншини як "гарматне м'ясо". Країна-терорист утилізує в Україні свої корінні народи, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Сили оборони ліквідували боксера з Бурятії
Черговим підтвердженням цього правила стала ліквідація боксера Мергена Будаєва з Бурятії. Російський окупант, коли був студентом, вважався досить перспективним спортсменом.
Будаєв був дворазовим переможцем першості Бурятії з боксу серед юніорів, дворазовим призером всеросійських турнірів в Улан-Уде та Іркутську. У 2005 році він виконав норматив кандидата у майстри спорту Росії по боксу.
Однак Будаєв не продовжив спортивну кар'єру. Представник бурятського народу став злочинцем іпоповнив окупаційну армію Росії.
Він з перших днів повномасштабної війни брав участь у злочинах проти українців. Бурят був учасником бойових дій у Гостомелі, Бучі та Ірпені. Тож він міг бути причетним до масових вбивств мирних громадян України.
Згодом снайпера-розвідника з Бурятії перекинули на Донбас. У лютому 2025 року окупанта ліквідували Сили оборони України. Російського злочинця поховають 25 квітня у його рідному селі Кіжинга, яке перебуває за понад шість тисяч кілометрів від України.