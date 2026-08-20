"Нехай говорять": син Суркіса відповів на звинувачення у кумівстві в Динамо

В'ячеслав Суркіс відреагував на критику через своє місце у складі Динамо. Голкіпер запевнив, що не стежить за коментарями в соцмережах.

Воротар киян уперше прокоментував розмови про те, що його кар'єрі в столичному клубі допомагають родинні зв'язки. 20-річний футболіст визнав, що тиск у команді є постійно, однак намагається не звертати на нього уваги, передає ютуб-канал "Взбірна".

Суркіс не читає критику фанатів

За словами голкіпера, він принципово не стежить за реакцією вболівальників у соціальних мережах. Водночас Суркіс розуміє, що виступи за Динамо передбачають значний тиск, особливо під час єврокубкових матчів.

Тиск у Динамо є завжди, я не звертаю уваги. Ось я дебютував у єврокубках, там 30 тисяч на арені було – це тиск. Виліт з єврокубків, звичайно, тисне. Ми – Динамо Київ, і маємо перемагати всіх у єврокубках і УПЛ. Що робити? Потрібно рухатися вперед і ставати сильнішими,

– сказав воротар.

Цього сезону Суркіс уже провів п'ять матчів за першу команду. Водночас у поєдинках проти Вереса та Колоса він припустився помилок, які призвели до пропущених голів.

Критика через кумівство

Особливу увагу викликає той факт, що В'ячеслав є сином Григорія Суркіса та племінником Ігоря Суркіса – багаторічного президента Динамо. Через це частина вболівальників ставить під сумнів його місце в основному складі київського клубу.

Сам футболіст на подібні закиди реагує спокійно.

Коментарі фанів? Не читаю нічого у соцмережах. Кумівство в Динамо? Нехай говорять,

– заявив Суркіс.

Кожна помилка голкіпера привертає додаткову увагу саме через відомий футбольний статус родини.