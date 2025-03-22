"Утер ніс Куртуа": ексголкіпер Шахтаря оцінив гру Луніна у матчі проти Бельгії

Колишній голкіпер Шахтаря Андрій Воробей оцінив виступ збірної України у матчі проти Бельгії. Зокрема він відзначив гру Андрія Луніна.

У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй. В одному з них Україна вирвала перемогу у Бельгії з рахунком 3:1.

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Як Воробей оцінив гру Луніна

Він зазначив, що голкіпер у цьому матчі був впевненим у собі, пише 24 канал з посиланням на Sport.ua.

Так, якихось сейвів нереальних, можливо, не було. Але з тими ударами, що їх завдавала команда суперника, він справлявся. І ця впевненість переносилася вже нашим гравцям. Лунін свою боротьбу виграв. Він втер носа Куртуа. Тепер нехай Анчелотті думає,

– сказав Андрій Воробей.

Він також додав, що скоро матч-відповідь і подивиться, як будуть розвиватися події на полі. Але для Анчелотті це ґрунт для роздумів.

Нагадаємо, що другий матч проти збірної Бельгії відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом.