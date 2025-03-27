Чергова травма Миколенка викликала реакцію в англійських ЗМІ
- Віталій Миколенко, захисник збірної України та Евертона, отримав травму у матчі Ліги націй проти Бельгії, викликавши занепокоєння англійських ЗМІ.
- Англійські ЗМІ висловили занепокоєння щодо частих травм Миколенка та підкреслили необхідність підсилення оборони Евертона на правому фланзі.
- В сезоні-2024/2025 Миколенко зіграв 29 матчів, зробивши два асисти, але його вразливість до травм стає проблемою.
Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко нещодавно отримав ушкодження. Черговою травмою футболіста занепоєні англійські ЗМІ.
У матчі Ліги націй проти Бельгії Віталій Миколенко отримав травму. Наразі ще точно невідомо, скільки часу пропустить футболіст.
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Як ЗМІ відреагували на травму Миколенка
У пресі зазначили, що це тривожне питання для Евертона, і це знову наголошує на роботі, яку необхідно зробити влітку. Основну увагу потрібно приділити ситуації на правому фланзі, яку явно потрібно вирішувати швидше, пише 24 канал з посиланням на Liverpool Echo.
Не може бути жодних сумнівів у тому, що допомога та конкуренція для Миколенка вкрай потрібна. Українець життєво важливий для цього складу і хоча він обмежений у русі вперед, але є дуже сильним захисником. Деякі з його найкращих виступів припали на найскладніші ігри клубу, і він був справді ефективний,
– написали в англійських ЗМІ.
Там також розповіли, що, на жаль, Миколенко – той гравець, чия вразливість до травм стає проблемою. Це було ще у грі проти Ліверпуля.
"Після того, як його зняли у перерві, він повернувся, щоб представляти Україну на Євро, але отримав ушкодження у товариському поєдинку, а потім знову травмувався на турнірі. Це четверта чи п'ята проблема, з якою він зіткнувся за останній рік, і це викликає занепокоєння", – додали в англійських ЗМІ.
Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Віталій Миколенко зіграв 29 матчів, у яких віддав два асисти.