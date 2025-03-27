Чергова травма Миколенка викликала реакцію в англійських ЗМІ

Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко нещодавно отримав ушкодження. Черговою травмою футболіста занепоєні англійські ЗМІ.

У матчі Ліги націй проти Бельгії Віталій Миколенко отримав травму. Наразі ще точно невідомо, скільки часу пропустить футболіст.

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Як ЗМІ відреагували на травму Миколенка

У пресі зазначили, що це тривожне питання для Евертона, і це знову наголошує на роботі, яку необхідно зробити влітку. Основну увагу потрібно приділити ситуації на правому фланзі, яку явно потрібно вирішувати швидше, пише 24 канал з посиланням на Liverpool Echo.

Не може бути жодних сумнівів у тому, що допомога та конкуренція для Миколенка вкрай потрібна. Українець життєво важливий для цього складу і хоча він обмежений у русі вперед, але є дуже сильним захисником. Деякі з його найкращих виступів припали на найскладніші ігри клубу, і він був справді ефективний,

– написали в англійських ЗМІ.

Там також розповіли, що, на жаль, Миколенко – той гравець, чия вразливість до травм стає проблемою. Це було ще у грі проти Ліверпуля.

"Після того, як його зняли у перерві, він повернувся, щоб представляти Україну на Євро, але отримав ушкодження у товариському поєдинку, а потім знову травмувався на турнірі. Це четверта чи п'ята проблема, з якою він зіткнувся за останній рік, і це викликає занепокоєння", – додали в англійських ЗМІ.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Віталій Миколенко зіграв 29 матчів, у яких віддав два асисти.