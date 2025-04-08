Довбик відповів на іронію Беленюка: що сказав нападник

Український футболіст Артем Довбик відповів на тролінг Жана Беленюка. Він готовий отримати уроки з греко-римської боротьби.

Українець Артем Довбик у матчі проти Ювентуса провів на полі 85 хвилин та завдав лише одного удару, через що тренер сказав, що в Італії потрібно займатись греко-римською боротьбою і йому ще є куди рости. Жан Беленюк іронічно зазначив, що займеться цим питанням.

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Як Довбик відреагував на слова Беленюка

Борець сказав, що за три місяці зробить з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби. Згодом він поділився ще одним кумедним дописом – карикатурою, де він і український нападник Роми зображені в образах борців, додавши, що Артем Довбик руки крутить професійно.

Артем Довбик репостнув останню сторіс собі і підписав: "Будемо працювати", пише 24 канал з посиланням на інстаграм футболіста.



Реакція Артема Довбика / Скриншот зі сторіс футболіста

Відзначимо, що провів 40 ігор за Рому в усіх турнірах. У них він забив 16 голів і зробив чотири результативні передачі.