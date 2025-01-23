"Нас покарали": тренер Бреста вперше прокоментував поразку від Шахтаря

Головний тренер Бреста Ерік Руа висловився щодо поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів. Наставник не впізнав свою команду.

У середу, 22 січня, відбулися матчі 7-го туру Ліги чемпіонів. В одному з них Шахтар переміг Брест з рахунком 2:0.

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Як тренер Бреста прокоментував поразку

Наставник вважає, що цей матч можна було зіграти як зазвичай добре, без паніки. Тим паче, що раніше вони вже досягали успіху в цьому турнірі.

Але сьогодні я не впізнав свою команду, нас покарали за власні помилки. Були можливості домогтися більшого, обох голів можна було уникнути. На такому рівні такі помилки не прощаються. Ми самі допомогли супернику перемогти,

– зазначив Руа.

Також він розповів, що Шахтар звик до виступів у Європі. Того вечора гравці Бреста відчули не комплекс неповноцінності, а відсутність контролю зі свого боку.

"Наша доля була в наших руках. Але коли ти погано справляєшся з м'ячем або без нього, у вас немає шансів. Тепер потрапити до першої вісімки буде важко, для цього має скластися ідеальна ситуація. Зараз я вже більше думаю про матчі з Гавром і Реалом", – додав Ерік Руа.

Нагадаємо, що в останньому турі першого етапу Ліги чемпіонів Шахтар протистоятиме Боруссії Дортмунд. Матч відбудеться 29 січня.