Відомий інсайдер висловився про майбутнє Луніна у Реалі
- Фабріціо Романо повідомив, що Реал готовий розглянути пропозиції щодо трансферу Андрія Луніна.
- Лунін цікавить Атлетіко, клуби АПЛ і турецький Галатасарай, але Реал вважає його важливим другим голкіпером.
- У сезоні-2024/2025 Лунін зіграв 12 матчів, пропустив 19 м'ячів і 4 рази відстояв "на нуль".
Фабріціо Романо прокоментував майбутнє Андрія Луніна в Реалі. Інсайдер розповів про цікаву пропозицію клубу.
Реал вже тривалий час роздумує над долею Андрія Луніна у команді. "Королівський клуб" вже готовий розглянути пропозиції щодо трансферу українського голкіпера.
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Яка доля Луніна в Реалі
"Королівський клуб" може отримати вигідну пропозицію щодо українського голкіпера, яка його влаштує, пише 24 канал з посиланням на Madrid Xtra.
Керівництво Реала все ще вважає 26-річного футболіста важливим гравцем для команди, але лише в ролі другого голкіпера.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та 4 рази відстояв "на нуль".
Відзначимо, що послугами українського голкіпера цікавляться Атлетіко, престижні клуби АПЛ і турецький Галатасарай.