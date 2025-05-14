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Sport News 24 Футбол Відомий інсайдер висловився про майбутнє Луніна у Реалі
14 травня, 10:38
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Відомий інсайдер висловився про майбутнє Луніна у Реалі

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Фабріціо Романо повідомив, що Реал готовий розглянути пропозиції щодо трансферу Андрія Луніна.
  • Лунін цікавить Атлетіко, клуби АПЛ і турецький Галатасарай, але Реал вважає його важливим другим голкіпером.
  • У сезоні-2024/2025 Лунін зіграв 12 матчів, пропустив 19 м'ячів і 4 рази відстояв "на нуль".

Фабріціо Романо прокоментував майбутнє Андрія Луніна в Реалі. Інсайдер розповів про цікаву пропозицію клубу.

Реал вже тривалий час роздумує над долею Андрія Луніна у команді. "Королівський клуб" вже готовий розглянути пропозиції щодо трансферу українського голкіпера.

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Яка доля Луніна в Реалі

"Королівський клуб" може отримати вигідну пропозицію щодо українського голкіпера, яка його влаштує, пише 24 канал з посиланням на Madrid Xtra.

Керівництво Реала все ще вважає 26-річного футболіста важливим гравцем для команди, але лише в ролі другого голкіпера.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та 4 рази відстояв "на нуль".

Відзначимо, що послугами українського голкіпера цікавляться Атлетіко, престижні клуби АПЛ і турецький Галатасарай.