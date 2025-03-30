Тренер Роми оцінив виступ Довбика у матчі проти Лечче

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо гри Артема Довбика у матчі проии Лечче. Зокрема він висловив свою загальну думку про українця.

У суботу, 29 березня, провела виїзний матч проти Лечче у межах 30-го туру італійської Серії А. Підопічні Клаудіо Раньєрі мінімально обіграли господарів завдяки голу Артема Довбика.

Читайте також Трохи втомився, – Довбик про перемогу над Лечче та дебютний сезон в Ромі

Що сказав Раньєрі про Довбика

Він сказав, що вони завжди повинні вірити до кінця. Це був складний матч, але команда була дуже зосереджена від самого початку, пише 24 канал з посиланням на Tutto Mercato.

Ми втратили два легких голи, а потім втратили дурний м'яч на своїй половині поля, подарувавши їм шанс. У другому таймі було складніше, гра була менш гострою, але важливо було перемогти команду, яка бореться за виживання, а на цьому етапі сезону такі матчі можуть бути найважчими,

– зазначив Раньєрі.

Також він додав, що вони повинні просити Довбика про більше, щоб мотивувати його, що вони й робимо щодня.

"Я попросив його так приймати м'яч, тому що ми не завжди подаємо йому м'яч правильно, і якщо він біжить занадто рано, то опиняється в офсайді. Він вчиться і є дуже чутливим хлопцем, тож ці голи допоможуть йому", – додав Клаудіо Раньєрі.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 український футболіст зіграв 39 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.