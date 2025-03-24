Жанмонно вперше відреагувала на втрачений Великий кришталевий глобус

Французька біатлоністка Лу Жанмонно прокоментувала падіння, яке завадило їй здобути Великий кришталевий глобус. Вона поділилася своїми емоціями.

У неділю, 23 березня, відбулися завершальні масстарти Кубку світу-2024/2025. Перед останньою гонкою француженка Лу Жанмонно та німкеня Франциска Пройс лідирували в загальному рейтингу біатлоністок, однак більше шансів було саме у француженки.

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Як Жанмонно відреагувала на падіння

Протягом всієї гонки обидві біатлоністки перебували в лідируючій групі. Розв'язка протистояння відбулася на останніх метрах дистанції. На фінальному повороті Лу Жанмонно не втримала баланс і впала, чим і скористалася німецька біатлоністка.

Француженка сказала, що на той момент вона відчувала усі можливі емоції, пише 24 канал з посиланням на FondoItalia.

Розчарування, гнів. Усі можливі емоції. Я вважала несправедливим закінчити все таким чином. Не те щоб Пройсс зробила щось погане, але мені хотілося б боротися до останнього метра. Мені було байдуже, хто переможе, але я хотіла битися. Неможливість цього зробити мене дуже розлютила,

– сказала Лу Жанмонно.

Відзначимо, що для Франциски Пройс Великий кришталевий глобус став першим у кар'єрі.