Тренер Арсенала висловився про розгром Реала в Лізі чемпіонів

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував результат гри проти Реала. Наставник задоволений своїми підопічними.

У вівторок, 8 квітня, відбулись перші два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25. В одному з них Арсенал переміг Реал з рахунком 3:0.

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Що сказав Артета про перемогу

Наставник розповів, що не мав сумнівів, що команда продемонструє блискучу гру. Це відчуття було у повітрі і вони вірили у нього, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу УЄФА.

"Зробімо це реальністю" було головною вивіскою матчу. Райс був налаштований дуже рішуче. Останніми місяцями ми казали йому, що він не забивав прямим ударом з 2021 року. Пауза затягнулась, але хто б міг подумати?

– розповів Мікель Артета.

Довідка. До цього команди вже зустрічались кілька разів. Матчі закінчувалися нічиєю або перемогою Арсенала. Реал ще жодного разу не перемагав "канонірів".

Відзначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді.