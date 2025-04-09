Тренер Арсенала висловився про розгром Реала в Лізі чемпіонів
- Арсенал переміг Реал з рахунком 3:0 у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25.
- Тренер Мікель Артета був упевнений у перемозі та задоволений грою своєї команди.
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував результат гри проти Реала. Наставник задоволений своїми підопічними.
У вівторок, 8 квітня, відбулись перші два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25. В одному з них Арсенал переміг Реал з рахунком 3:0.
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Що сказав Артета про перемогу
Наставник розповів, що не мав сумнівів, що команда продемонструє блискучу гру. Це відчуття було у повітрі і вони вірили у нього, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу УЄФА.
"Зробімо це реальністю" було головною вивіскою матчу. Райс був налаштований дуже рішуче. Останніми місяцями ми казали йому, що він не забивав прямим ударом з 2021 року. Пауза затягнулась, але хто б міг подумати?
– розповів Мікель Артета.
Довідка. До цього команди вже зустрічались кілька разів. Матчі закінчувалися нічиєю або перемогою Арсенала. Реал ще жодного разу не перемагав "канонірів".
Відзначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді.