Український тенісист звернувся до Трампа після обстрілу Кривого Рогу

Український тенісист Олександр Долгополов відреагував на атаку Росії по Кривому Рогу. Він звернувся до Дональда Трампа.

У п'ятницю, 4 квітня, росіяни вчинили черговий терористичний акт. Вони завдали ракетного удару по Кривому Рогу, через що загинули понад 10 людей.

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Реакція Долгополов на удар по Кривому Рогу

Український тенісист звернувся до президента США після ракетного обстрілу, пише 24 канал з посиланням на X Олександра Долгополова.

Дякуємо нинішній адміністрації США за те, що неодноразово зривали допомогу Україні. Дякуємо Ілону за просування російських наративів. Дякуємо за 24 години "миру". Дякуємо за "перемир'я". Гей, Дональде Трампе, схоже, у тебе немає жодних козирів. Путіну все одно, так? 6 загиблих дітей,

– написав тенісист.

Зазначимо, що у Кривому Розі вже завершені рятувальні роботи. Наразі відомо вже про 18 загиблих, серед яких дев'ять дітей, а також понад 60 постраждалих. Також пошкоджено близько 20 багатоповерхівок і більше ніж 30 автомобілів.