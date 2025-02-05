"Не бився ні з ким подібним": промоутер Усика про бій Берінчика та Девіса
- Денис Берінчик проведе бій проти Кейшона Девіса 14 лютого в Нью-Йорку для захисту титулу WBO.
- Промоутер Олександр Красюк вважає, що це буде чудовий бій, оскільки обидва боксери ще не зустрічалися з подібними суперниками.
Український промоутер Олександр Красюк висловився про майбутній бій Дениса Берінчика і Кейшона Девіса. Він вважає, що буде чудовий бій.
Вже 14 лютого у Нью-Йорку Денис Берінчик проведе свій наступний бій. Він протистоятиме Кейшону Девісу для захисту титулу WBO.
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Красюк про бій Берінчика
Промоутер Олександра Усика вважає, що це буде чудовий бій, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Олександра Красюка.
Берінчик ніколи не бився ні з ким, подібним до Кейшона Девіса. Кейшон також ніколи не зустрічав такої опозиції. Чудовий бій! Я ставлю на досвід,
– написав Красюк.
Довідка. Денис Берінчик має 19 перемог у 19 боях.
Відзначимо, що в останньому бою український боксер здолав Еммануеля Наваррете, а Кейшон Девіс у своєму останньому поєдинку здобув дострокову перемогу над Густаво Лемосом.