"Не бився ні з ким подібним": промоутер Усика про бій Берінчика та Девіса

Український промоутер Олександр Красюк висловився про майбутній бій Дениса Берінчика і Кейшона Девіса. Він вважає, що буде чудовий бій.

Вже 14 лютого у Нью-Йорку Денис Берінчик проведе свій наступний бій. Він протистоятиме Кейшону Девісу для захисту титулу WBO.

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Красюк про бій Берінчика

Промоутер Олександра Усика вважає, що це буде чудовий бій, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Олександра Красюка.

Берінчик ніколи не бився ні з ким, подібним до Кейшона Девіса. Кейшон також ніколи не зустрічав такої опозиції. Чудовий бій! Я ставлю на досвід,

– написав Красюк.

Довідка. Денис Берінчик має 19 перемог у 19 боях.

Відзначимо, що в останньому бою український боксер здолав Еммануеля Наваррете, а Кейшон Девіс у своєму останньому поєдинку здобув дострокову перемогу над Густаво Лемосом.