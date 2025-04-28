"Усі питання буде знято 19 липня": промоутер Усика про реванш з Дюбуа

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, висловив свою думку про реванш з Даніелем Дюбуа. Він сказав, що всі питання буде вирішено.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Коментар промоутера щодо реваншу

Олександр Красюк зазначив, що бій вирішить усі питання, пише 24 канал з посиланням на інстаграм промоутера.

Нарешті це сталося. Усі питання буде знято 19 липня на "Вемблі",

– написав Олександр Красюк.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері і жадає реваншу.