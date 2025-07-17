"Куплю шампанське і пиво": Усик про перемогу України у війні з Росією

Український боксер Олександр Усик зізнався, що не святкує свої перемоги на тлі війни в Україні. Спортсмен вірить у перемогу та мріє про велике святкування разом із народом на Батьківщині.

Олександр Усик зворушливо прокоментував, як війна в Україні впливає на його життя та кар'єру. У відповідь на запитання британських журналістів він зазначив, що замість святкувань після перемог просто молиться та дякує Ісусу Христу й Діві Марії, пише 24 Канал з посиланням на Antoine Allen Interviews and documentaries.

Читайте також Рекордні гонорари: скільки Усик заробить за реванш проти Дюбуа

Як Усик святкуватиме перемогу України?

Український боксер зазначив також, що ми обов'язково побачимо перемогу України.

Ми обов'язково побачимо перемогу України, і ми будемо дуже святкувати з моєю командою та українським народом. Я б купив шампанське, пиво.Моє послання всім моїм вболівальникам: я люблю вас. Я люблю те, що ви робите. Я люблю вас за те, що ви підтримуєте мене. Це чудовий час. Ми повинні жити зараз, а не завтра,

– сказав Олександр Усик.

Цікаво. Нещодавно стало відомо, які гонорари отримають Олександр Усик і Даніель Дюбуа за реванш у Лондоні.

Нагадаємо, що вже 19 липня відбудеться реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.