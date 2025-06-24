Жалюгідний боягуз, – Притула відреагував на слова Ломаченка про обстріл його рідного міста

Український Василь Ломаченко відреагував на обстріл Білгород-Дністровська. У своєму дописі він жодного разу не згадав про те, що місто обстріляли росіяни.

Український волонтер Сергій Притула відреагував на допис Василя Ломаченка у соцмережах .Він залишив свій гнівний коментар, пише 24 канал з посиланням на допис Василя Ломаченка.

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Що написав Притула

Волонтер дуже жорстко відреагував на слова колишнього боксера, назвавши його жалюгідним боягузом. У своєму дописі Ломаченко не написав жодного слова про участь Росії в обстрілі.

Жалюгідний боягуз! Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого всратого патріарха Кіріла! Який такий самий чорт, як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства?

– написав у коментарі Сергій Притула.



Коментар Притули / Скриншот з фейсбуку Василя Ломаченка

Нагадаємо, що нещодавно Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри. Своє прощальне слово він записав російською мовою та жодного разу не згадав за Україну, що обурило вболівальників.