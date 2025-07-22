Ф'юрі жорстко відповів людям, які сказали, що Дюбуа здався

У ніч проти 20 липня на "Вемблі" зустрілися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Українець вже вдруге здолав британського боксера нокаутом.

Тайсон Ф'юрі прокоментував поразку Даніеля Дюбуа у реванші проти Олександра Усика. Зокрема "Циганський король" відповів людям, які кажуть, що "Динаміт" здався, пише 24 Канал з посиланням Ring Magazine.

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Що сказав Ф'юрі про поразку Дюбуа?

Він вважає, що британець зробив усе можливе проти одного з найвидатніших чемпіонів усіх часів, але він був недостатньо хороший і зазнав невдачі.

Його двічі відправляли у нокдаун. Що ви хочете, щоб він зробив? Помер на ринзі? Мета не в тому, щоб тебе побили до півсмерті і все одно програти. Хлопець зробив усе можливе, він би не виграв бій, йому краще було зупинитись,

– сказав Тайсон Ф'юрі.

Він також розповів, що у боксі багато заздрості, особливо коли людина заробляє багато грошей і багато заздрісних бійців, які критикують когось, хто зробив усе можливе і мав сміливість вийти туди.

"У боксі немає боягузів, коли ти на рингу б'єшся з чемпіонами світу у надважкій вазі. Вся заслуга належить Даніелю. Він працював з восьми років і, бл**ь, виграв титул чемпіона світу та бився з Усиком за звання абсолюта. Тепер він сидить удома, мультимільйонер у 27 років, і робить, що йому, чорт забирай, хочеться. Даніелю, якщо ти колись це побачиш, вище носа, синку.

Твій батько пишається тобою, всі пишаються тобою. Ти пройшов шлях від дитини до чоловіка, а потім до чемпіона світу у надважкій вазі, який боксував на «Вемблі» перед 100 000 глядачів – це складно повторити, хлопче", – додав Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що нещодавно тренер Даніеля Дюбуа пояснив, чому той програв Олександру Усику.