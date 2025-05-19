Готовий оплатити квиток, – Ванат відповів хейтерам після здобуття чемпіонства

Нападник Динамо Владислав Ванат прокоментував здобуття чемпіонства України. Він зазначив, що чемпіонами завжли приємно ставати.

У неділю, 18 травня, відбулися матчі передостаннього 29-го туру чемпіонату УПЛ. В одному з них Динамо зіграло в нічию з Чорноморцем, оформивши 17-те "золото" чемпіонату України.

Читайте також В компанію до Реброва: Шовковський став третім переможцем УПЛ в якості гравця та тренера

Як Ванат відреагував на чемпіонство

Футболіст зазначив, що завжди приємно ставати чемпіонами. Також додав, що у матчі з Чорноморцем хотілося перемогти, щоб не було ніяких питань, але, як кажуть, чемпіонів не судять, і все одно вже легше жити, пише 24 канал з посиланням на ФК Динамо Київ.

Стали чемпіонами, можна готуватися до наступної гри з позитивними емоціями. Всі розуміють, що під час війни наш чемпіонат погіршився у плані конкуренції. Плюс ці вічні переїзди в єврокубках – це також нелегко. Хтось може сказати, що це відмазка, але якщо людина справді так думає – я готовий їй оплатити квиток, і хай з нами хоча б раз проїдеться туди й назад,

– заявив Владислав Ванат.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Владислав Ванат зіграв 44 матчі за Динамо, у яких забив 21 гол і віддав 8 результативних передач.

Відзначимо, що останній матч у поточному сезоні чемпіонату України Динамо зіграє проти Колоса у суботу, 24 травня.