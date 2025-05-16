Експрезидент ФЛАУ відреагував на відсторонення Бех-Романчук через допінг
- Експрезидент ФЛАУ Євген Пронін висловив недовіру в навмисному вживанні допінгу Мариною Бех-Романчук, назвавши її відповідальною та дисциплінованою.
- Повернення Бех-Романчук до змагань після Олімпіади-2024 відкладено через позитивний допінг-тест; вона мала брати участь в етапі Діамантової ліги у Досі.
Колишній в.о. президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін висловився щодо ситуації з Мариною Бех-Романчук. Він не вірить, що спортсменка приймала щось навмисно.
16 травня Марина Бех-Романчук мала повернутись до змагань уперше після Олімпіади-2024. Проте камбек української стрибунки відкладається на невизначений термін через позитивний допінг-тест.
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Реакція Проніна на ситуацію
Колишній функціонер зазначив, що знає Марину багато років і назвав її надзвичайно відповідальною та дисциплінованою людиною, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал Євгена Проніна.
У неї все життя і в житті – чітко по поличках. У свідоме вживання заборонених препаратів не повірю ніколи. Швидше вже сама система дослідження дасть збій, ніж Марина. Сподіваюся, що це виявиться помилкою у дослідженні – і ми ще побачимо її в секторі,
– написав колишній президент ФЛАУ.
Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук брала паузу у міжнародних виступах. Вона мала повернутися до змагань на етапі Діамантової ліги у Досі.