Ніколи не стане своїм, – Беленюк розкритикував рішення Ковтуна про зміну громадянства

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував рішення гімнаста Іллі Ковтуна змінити спортивне громадянство. Він вважає, що той робить помилку.

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун прийняв остаточне рішення щодо зміни громадянства. Він планує представляти національну команду Хорватії.

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Беленюк вважає, що Ковтун робить помилку

Український спортсмен вважає рішення Іллі стратегічно помилковим кроком. Він зазначив, що українські спортсмени повинні розуміти, що навіть фінансово приваблива пропозиція з іншої країни не принесе щастя, пише 24 канал з посиланням на Sport Express.

Тобі ніколи не стати своїм у чужій країні. Максимум, тебе будуть сприймати як заробітчанина. Ковтун завдячує своїми успіхами саме Україні. Йому треба пояснити, у чому проблема, що йому не подобалося, а не переводити стрілки на когось. За вчинки треба відповідати самому,

– заявив Беленюк.

Він також додав, що ця проблема могла б бути вирішена не так кардинально.

"Зміну збірної у такий важкий момент для країни момент, під час війни, вважаю недоречною. В Іллі були всі умови для підготовки до змагань. Після початку повномасштабного вторгнення він залишався за кордоном. Отримавши срібну медаль Олімпіади Ковтун отримав від України всі відповідні виплати", – розповів Жан Беленюк.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики розповів суть конфлікту у федерації, через яку Ілля Ковтун і ухвалив таке рішення.