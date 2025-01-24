Дурень думкою багатіє, – Усик розповів про дитячу мрію над якою всі сміялися

Український боксер Олександр Усик розповів про свою дитячу мрію. Над нею багато хто сміявся.

В грудні 2024 року Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у бою-реванші. Український боксер поділився своєю дитячою мрією, пише 24 канал з посиланням The Ring.

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Яка дитяча мрія була в Усика

Чемпіон поділився, що в дитинстві мріяв бути конюхом. Він думав, що буде головним над усіма кіньми на фермі, а у перспективі хотів стати головою колгоспу.

Я усім в селі розповідав, що у мене колись буде вертоліт і я буду багато подорожувати. З мене всі сміялись, казали: "Дурень думкою багатіє". Я не звертав на це уваги, продовжував мріяти і тепер у мене все є. Знав, що в мене все вийде,

– розповів Олександр Усик.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик може зустрітися у реванші з Даніелем Дюбуа. Однак ще не відомо, чи протистояння боксерів відбудеться.