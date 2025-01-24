Дурень думкою багатіє, – Усик розповів про дитячу мрію над якою всі сміялися
- Олександр Усик в дитинстві мріяв бути конюхом і головою колгоспу, мріяв мати вертоліт і багато подорожувати, попри те, що над цими мріями сміялися.
- У грудні 2024 року Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у бою-реванші і можливо зустрінеться з Даніелем Дюбуа у майбутньому реванші.
Український боксер Олександр Усик розповів про свою дитячу мрію. Над нею багато хто сміявся.
В грудні 2024 року Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у бою-реванші. Український боксер поділився своєю дитячою мрією, пише 24 канал з посиланням The Ring.
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Яка дитяча мрія була в Усика
Чемпіон поділився, що в дитинстві мріяв бути конюхом. Він думав, що буде головним над усіма кіньми на фермі, а у перспективі хотів стати головою колгоспу.
Я усім в селі розповідав, що у мене колись буде вертоліт і я буду багато подорожувати. З мене всі сміялись, казали: "Дурень думкою багатіє". Я не звертав на це уваги, продовжував мріяти і тепер у мене все є. Знав, що в мене все вийде,
– розповів Олександр Усик.
Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик може зустрітися у реванші з Даніелем Дюбуа. Однак ще не відомо, чи протистояння боксерів відбудеться.