"Коли я помру": Ф'юрі розповів про свої пріоритети в житті

Британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився пріоритетами в житті. Він ніколи не переживав за досягнення на професійному рингу.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Це сталося після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

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Пріоритети Ф'юрі

Британець зазначив, що ніколи не думав про спадщину, адже йому це нецікаво, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Коли ти помреш, повинен щось залишити після себе. Це можуть бути твої діти, але точно не досягнення в спорті. Рекорди існують для того, щоб їх побили. Як тільки ти здійснюєш якесь досягнення, приходить інший спортсмен і встановлює нове,

– розповів Ф'юрі.

Він додав, що у будь-якому випадку всі рекорди, успіхи та досягнення не відіграватимуть жодної ролі для тебе, коли ти помреш. У цьому випадку він точно не турбуватиметься про те, що діється на планеті.

Нагадаємо, що були чутки, що Тайсон Ф'юрі мав зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа або Володимиром Кличком.