Український боксер Олександр Усик увійшов в історію, ставши абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Здолавши Тайсона Ф'юрі, він не лише закріпив за собою усі головні пояси, а й зберіг свій бездоганний рекорд непереможеного боксера.

Зараз його професійний рекорд вражає. Здобуті досягнення роблять Олександра Усика одним із найвидатніших бійців сучасності, пише 24 Канал.

Який рекорд встановив Усик?

На цей час професійний рекорд українського боксера Олександра Усика є вражаючим. За свою кар'єру він провів 24 бої і здобув 24 перемоги, з яких 15 були нокаутом.

Усик є одним з небагатьох боксерів, які залишаються непереможеними на такому високому рівні.

Олександр Усик увійшов в історію як перший українець, який став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі (до 91 кг), об’єднавши всі чотири головні чемпіонські пояси, а саме WBC, WBA, WBO та IBF у 2018 році. Він здійснив це досягнення рекордно швидко, вигравши всі титули вже у своєму 15-му професійному бою, що зробило його першим боксером, який оформив абсолют у важкій вазі з менш ніж 20 поєдинками на профі-рингу.

У тому ж 2018 році Усик переміг у престижному турнірі World Boxing Super Series у важкій вазі та здобув трофей Мухаммеда Алі. Цей рік став для нього знаковим: він не лише провів перший успішний захист титулу абсолютного чемпіона, перемігши Тоні Белью, але й отримав звання "Боксер року" за версією The Ring.

У вересні 2021 року українець підкорив і суперважку вагу, здобувши титули WBA, WBO, IBF та IBO у бою проти Ентоні Джошуа. А в серпні 2022-го він підтвердив своє домінування, успішно захистивши ці пояси у реванші.

За свою кар’єру Усик здолав шість чемпіонів світу та неодноразово входив до списків найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound for Pound) за версіями авторитетних міжнародних видань. Зокрема він став першим боксером, який здобув абсолютний титул у двох вагових категоріях.

