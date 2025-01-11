"Нуль шансів на перемогу": британський тренер оцінив шанси Усика та Ф'юрі у разі третього бою

Джонні Нельсон прокоментував можливий третій бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Він оцінив шанси обидвох боксерів.

В ніч на 22 грудня Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зійшлися у другому бою. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

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Які шанси боксерів у третьому бою

Тренер вважає, що Усик після реваншу залишив руйнівний слід у підсвідомості Тайсона і це вплине на його ментальну силу, пише 24 канал з посиланням на Seconds Out.

Тому якщо щось сказати про третій бій між ними, то в Ф'юрі просто нуль шансів на перемогу,

– сказав Джонні Нельсон.

Чутки про можливий третій бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі з'явилися ще до самого реваншу.

Відзначимо, що після поразки в реванші Тайсон Ф'юрі може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року нокаутом поступився Даніелю Дюбуа. А Олександр Усик може провести реванш проти "Динаміта".