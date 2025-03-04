Клуб УПЛ націлився на підписання Ракіцького

Один з клубів УПЛ хоче підписати ексгравця Шахтаря Ярослава Ракіцького. Таке бажання висловив сам президент.

Наприкінці сезону-2023/2024 Шахтар та Ярослав Ракіцький домовилися не продовжувати угоду. Футболіст планував шукати собі новий клуб на правах вільного агента.

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Хто хоче підписати Ракіцького

У послугах колишнього гравця Шахтаря зацікавлена луганська Зоря, пише 24 канал з посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

Президент "мужиків" заявив, що йому завжди подобався Ракіцький як футболіст.

Я розумію, що він уже у віці, але якщо у нього буде бажання і здоров’я грати за Зорю — welcome. У нас не було таких пропозицій, але якщо він хоче пограти в Зорі – він шикарний гравець,

– сказав Євген Геллер.

Нагадаємо, що деякий час в мережі завірусилися чутки, що Ярослав Ракіцький планує придбати ФСК Маріуполь.

Кар'єра Ярослава Ракіцького