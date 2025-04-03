Забарного оцінили як одного з найгірших гравців у матчі проти Іпсвіча

Статистичні портали оцінили гру Іллю Забарного у матчі проти Іпсвіча. Він отримав ледь не найгірші оцінки.

У середу, 2 квітня, відбулися матчі 30-го туру чемпіонату Англії. За результатами одного з них Борнмут поступився Іпсвічу з рахунком 1:2.

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Яку оцінку отримав Забарний

Український захисник вийшов у стартовому складі матчу, однак був замінений на 87-й хвилині.є

Під час гри Забарний 60 разів торкався м'яча, виконав один відбір, зробив три виноси та чотири підбирання. Він виграв лише одну дуель із восьми, одного разу дозволив супернику обіграти себе, втратив м'яч шість разів, двічі порушив правила та віддав 51 передачу з точністю 90%.

Виступ українця оцінили доволі низько, пише 24 канал з посиланням на WhoScored. Йому поставили оцінку 5,9 бала – це другий найгірший показник у команді, тоді як портал Sofascore дав 6,1, що стало найнижчим балом серед гравців Борнмута.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 62 матчі за Борнмут.