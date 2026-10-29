Тенісистка-мільйонерка народила знаменитому футболісту сина

У голкіпера мадридського Атлетіко та збірної Словенії народилась дитина. Мамою малюка є сербська тенісистка Ольга Данилович.

Радісною новиною поділилось видання kurir.rs. Цікаво, що тільки в червні воротар покликав свою кохану обраницю тенісистку заміж.

Що відомо про народження малюка Облака та Данилович

Голкіпер Атлетіко 33-річний Ян Облак і 25-річна сербська тенісистка Ольга Данилович уперше стали батьками. У пари народився син, якого назвали Максимом.

Цікаво, що тенісистка неочікувано для всіх припинила виступи на тенісних змаганнях у лютому після турніру в Румунії. Справжня ж причина її відсутності на корті стала відомою тільки в червні. Тоді світ дізнався про її вагітність, і власне тоді Ян Облак зробив коханій пропозицію.

Пауза призвела до того, що сербка опустилась із 32 позиції в рейтингу на 390 місце. Утім, відповідно до правил WTA, Данилович тепер гарантована участь у 12 турнірах протягом 3 років після пологів. Також гарною новиною для тенісисток є те, що нещодавно з'явилась програма оплачуваної декретної відпустки.

Як зав'язались стосунки між Данилович й Облаком

Спортсмени познайомились у Мадриді, і навесні 2023 року між ними зав'язались стосунки. Публічно про своє кохання пара оголосила того ж року на турнірі Ролан Гаррос. Відтоді сербська тенісистка живе разом з Облаком у столиці Іспанії.

Те, що другою половинкою Данилович став саме спортсмен, абсолютно не дивує. Дівчина походить зі спортивної родини. Її мама працює спортивною журналісткою, а її батько – легендарний баскетболіст збірної Сербії, віцечемпіон Олімпійських ігор, 4-разовий чемпіон Європи Предраг Данилович.

Ян Облак, до слова, теж походить зі спортивної родини. Його батько також був воротарем, мама грала в гандбол, а старша сестра Тея була баскетболісткою збірної Словенії.

Нагадаємо, що зараз величезну драму життя, пов'язану з розлученням зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом, переживає Еліна Світоліна. На тлі цього французький тенісист ще раніше оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри.