Яна Клочкова – найтитулованіша українська спортсменка, яка прославила рідну країну у світі. Свого часу плавчиня здобула понад 50 медалей на чемпіонатах Європи та світу, а також Олімпійських іграх.

Проте зрештою "золота рибка" виявилася зрадницею Батьківщини, яка втекла з рідної країни та замовчує жахливі дії Росії проти своїх земляків. Як склалася доля титулованої плавчині після завершення кар'єри – розповідає 24 канал.

Що відомо про кар'єру Клочкової?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Яна Клочкова народилася у Сімферополі 7 серпня 1982 року. У чотири роки батьки віддали її на спортивну гімнастику, але після закриття секції, вона почала займатися художньою гімнастикою.

Однак Клочкова покинула цей спорт через те, що її статура не підходила. У семирічному віці майбутня олімпійська чемпіонка почала займатися плаванням, у якому пізніше досягла величезного успіху.

У 15 років вона переїхала до Харкова, звідки зрештою перебралася до Києва. У 1996 році спортсменка здобула першу медаль, завоювавши "срібло" на юніорському чемпіонаті Європи, а наступного року Клочкова перевершила свій результат та здобула "золото".

Вперше плавчиня стала чемпіонкою світу у 1999 році. А вже на літніх Олімпійських іграх 2000 року у Сіднеї (Австралія) Клочкова завоювала дві золотих медалі та одну срібну.

Яна Клочкова / Фото з відкритих джерел

Через чотири роки на Олімпіаді в Афінах Яна повторила свій успіх. Спортсменка здобула дві золотих медалі, ставши першою та єдиною українською атлеткою, яка ставала 4-разовою олімпійською чемпіонкою.

Скільки нагород виграла Клочкова за кар'єру? Плавчиня є найтитулованішою спортсменкою України – 39 золотих, 11 срібних та 3 бронзових медалей.

На початку 2008 року олімпійська чемпіонка заявила про завершення виступів у великому спорті. А у березні 2009 року під час першого етапу Кубка України у Харкові вона завершила кар'єру.

Де зараз та чим займається Клочкова?

У 2011 році Клочкова очолила київське відділення Національного олімпійського комітету. Проте через відсутність підтримки зовсім скоро покинула цю посаду.

Титулована плавчиня до цього у 2006 році була депутаткою харківської міської ради від забороненої в Україні Партії регіонів. Окрім того, вона підтримувала політику президента-втікача Віктора Януковича.

У 2013 році Клочкова завітала на зустріч жінок-героїв України з тодішнім очільником держави та подякувала йому за підтримку вітчизняних атлетів.

Від імені спортсменів я хочу сказати, що дуже приємно, що в нас нарешті є своє Міністерство окреме, і все завдяки вам. Коли я займалася спортом, ви завжди думали про спортсменів, завжди їх підтримували і зараз ви їх не забуваєте і всіляко підтримуєте,

– написала Клочкова.

Клочкова на зустрічі з Януковичем / Фото з інстаграму плавчині

У 2021 році Клочкова у своєму фейсбуці опублікувала допис, влаштувавши скандал через те, що її не запросили на святкування Дня Незалежності України.

Нехай мене, найтитулованішу спортсменку України й чотириразову олімпійську чемпіонку, не запросили ні на проводи національної збірної на олімпіаду в Токіо, ні на парад до 30-річчя Незалежності України, але, роблячи так із багатьма іменитими спортсменами України, країна втрачає чемпіонів,

– написала Клочкова.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року олімпійська чемпіонка зникла з соціальних мереж. Вона закрила інстаграм, а її останній допис датований літом 2021 року.

Клочкова з сином у тимчасово окупованому Криму / Фото з соцмереж плавчині

У 2023 році блогер Слава Дьомін у програмі на власному ютуб-каналі розповів, що Клочкову помітили в тимчасово окупованому Криму. Також він наголосив, що вона веде сторінку у російській соцмережі "Вконтакті".

Таке враження, що Клочкова просто живе в зовсім іншій реальності,

– підкреслив Дьомін.

Зазначимо, що з 2009 року олімпійська чемпіонка отримувала державну стипендію за свої успіхи у спорті. Проте у грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення виплат восьми українських спорстменів – у список увійшла і Клочкова.

