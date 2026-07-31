"Мутний і непристойний": у Росії раптом образилися на Ракицького

Колишній партнер Ярослава Ракицького по Зеніту Данило Кузнєцов виступив із різкими випадами на адресу українця. Росіянина обурили не лише поведінка захисника, а й його позиція щодо війни.

Після початку повномасштабного вторгнення Ракицький відкрито підтримав Україну та засудив російську агресію. Тепер один із вихованців Зеніта вирішив публічно розкритикувати українського футболіста, згадавши часи їхньої спільної роботи в клубі, передає 24 Канал.

Росіянин накинувся на Ракицького

Захисник казанського Рубіна Данило Кузнєцов в інтерв'ю пропагандистському виданню "Советский спорт" різко висловився про колишнього партнера по санкт-петербурзькому Зеніту Ярослава Ракицького.

23-річний футболіст заявив, що ще під час виступів у пітерському клубі мав негативне враження про українця. За його словами, Ракицький нібито зверхньо ставився до молодих гравців, дозволяв собі недоречні жарти та не проявляв поваги до персоналу команди.

Ракицький не надто приємна людина. Зараз це стало зрозуміло з його висловлювань, але я вже тоді відчував, що він мутний. Він просто непристойна людина... Його самозакоханість просто зашкалює,

– заявив Кузнєцов.

Також росіянин стверджує, що українець нібито регулярно намагався самоствердитися за рахунок молодших футболістів і принижував їх своїми жартами.

Не пробачили підтримку України

Особливу увагу Кузнєцов приділив висловлюванням Ракицького після відходу із Зеніта. Російський футболіст прямо дав зрозуміти, що негативно ставиться до позиції українця, який після початку повномасштабної війни відкрито підтримав свою державу та засудив агресію Росії.

Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року Ракицький залишив Зеніт, а згодом неодноразово висловлював підтримку Україні. Саме ці заяви й досі викликають роздратування серед представників російського футболу, які продовжують згадувати колишнього захисника навіть через кілька років після його від'їзду.