Світового рекорду замало: Магучіх підкорила космос поруч із Кличками та Шевченком

Ярослава Магучіх отримала незвичайне визнання за межами спорту. На честь олімпійської чемпіонки назвали астероїд, який рухається поблизу орбіти Юпітера.

Українська легкоатлетка вписала своє ім'я в історію завдяки олімпійському "золоту" та світовому рекорду у стрибках у висоту. Тепер Ярославу Магучіх можна знайти й в офіційному каталозі небесних тіл, пише "Суспільне Спорт".

Як астероїд отримав ім'я Магучіх

Небесне тіло має офіційну назву (57915) Mahuchikh. Відповідний запис опублікували в офіційному каталозі астероїдів WGSBN Bulletin.

Малу планету відкрили 9 березня 2002 року на горі Бігелоу в американському штаті Аризона в межах проєкту Catalina Sky Survey. Спочатку астероїд мав тимчасове позначення 2002 EB110, а ім'я української спортсменки отримав у 2025 році.

В офіційному описі назви згадуються найвагоміші досягнення Магучіх. Зокрема, перемога на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі та світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок – 2,10 метра, встановлений того самого року. Також відзначено бронзову медаль легкоатлетки на Олімпіаді в Токіо у 2021 році.

Хто ще з українців має астероїд

(57915) Mahuchikh належить до троянських астероїдів Юпітера. Такі об'єкти рухаються навколо Сонця поблизу орбіти найбільшої планети Сонячної системи. Конкретно астероїд Магучіх входить до групи L4, яку традиційно називають "греками".

Ярослава – не єдина українська спортивна зірка, ім'я якої закарбували в космосі. Власний астероїд мають брати Володимир і Віталій Клички – (212723) Klitschko.

Також небесні тіла названі на честь видатних українців, серед яких поет Тарас Шевченко, письменниця Леся Українка, конструктор Сергій Корольов, науковець Борис Патон та фізик Іван Пулюй.

Нагадаємо, 7 жовтня в Києві на "Площі зірок" відкрили символічну зірку на честь Магучіх. Раніше Ярослава гнівно відреагувала на журналістів, які пишуть клікбейтні заголовки про легкоатлетку.