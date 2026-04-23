Магучіх здивувала вибором улюбленої команди Формули-1

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виявилася небайдужою до перегонів у Формулі-1. Легкоатлетка розкрила свій вболівальницький інтерес у Королеві автоспорту.

На своїй сторінці в інстаграмі олімпійська чемпіонка з України виклала фото з мерчем улюбленої команди. Виявилося, що Магучіх підтримує чинних чемпіонів Кубка конструкторів – стайню McLaren.

Чим Магучіх продемонструвала любов до Формули-1?

У дописі Ярослава поцікавилася, чи є серед її підписників віддані фани Формули-1, і кого з пелотону вони підтримують. Сама Магучіх показала стильну футболку від відомого спортивного бренду, на якій зображено болід McLaren у чорно-білому виконанні, але з підписом у фірмових кольорах папайя.

