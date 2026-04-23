Магучіх здивувала вибором улюбленої команди Формули-1

Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Інші види спорту
23 квітня, 14:38
2

Андрій Олійник
Основні тези
  • Ярослава Магучіх підтримує команду McLaren у Формулі-1.
  • McLaren нині є третьою силою в чемпіонаті, поступаючись Mercedes і Ferrari.
Слухати новину 00:55 хв

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виявилася небайдужою до перегонів у Формулі-1. Легкоатлетка розкрила свій вболівальницький інтерес у Королеві автоспорту.

На своїй сторінці в інстаграмі олімпійська чемпіонка з України виклала фото з мерчем улюбленої команди. Виявилося, що Магучіх підтримує чинних чемпіонів Кубка конструкторів – стайню McLaren.

Чим Магучіх продемонструвала любов до Формули-1?

У дописі Ярослава поцікавилася, чи є серед її підписників віддані фани Формули-1, і кого з пелотону вони підтримують. Сама Магучіх показала стильну футболку від відомого спортивного бренду, на якій зображено болід McLaren у чорно-білому виконанні, але з підписом у фірмових кольорах папайя.

Як справи у McLaren у Формулі-1?

  • Минулий сезон був для улюбленої команди Ярослави Магучіх справді успішним: McLaren вдалося захистити титул переможців командного заліку, а Ландо Норріс вперше став чемпіоном світу, випередивши Макса Ферстаппена і свого партнера по команді Оскара Піастрі, який лідирував більшу частину року.
  • Цьогоріч зміна технічного регламенту позначилася на шансах команди папайя: боротьбу за найвищі позиції ведуть Mercedes і Ferrari, в той час як McLaren виконує роль третьої сили.
  • За даними з офіційного сайту Формули-1, Ландо Норріс після трьох Гран-прі 5-ий у заліку пілотів з 25 очками. Оскар Піастрі, який навіть не зміг вийти на старт у двох гонках, йде одразу за партнером, 21 бал.
  • Після вимушеної павзи через скасування Гран-прі на Близькому Сході Формула-1 повернеться гонкою у Маямі, яка відбудеться 3 травня.

Пов'язані теми:

McLaren Формула-1 Легка атлетика Ярослава Магучіх Інші види спорту