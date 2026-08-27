Магучіх відмовили в лідерстві у світовому рейтингу перед головним стартом сезону

World Athletics оприлюднила світовий рейтинг незадовго до Абсолютного чемпіонату світу – дебютного в історії змагання, яке об'єднає найкращих спортсменів у кожній дисципліні. Список у стрибках у висоту негативно дивує українських вболівальників.

Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу у приміщенні, чемпіонка Європи та переможниця безлічі етапів Діамантової ліги Ярослава Магучіх за логікою мала б бути першою. Але підрахунок спортивних чиновників дав зовсім інший результат, пише 24 Канал.

Як виглядає рейтинг найкращих у стрибках у висоту

Боси світової легкої атлетики нарахували на 5 очок більше до рейтингу головній суперниці Магучіх, австралійській стрибунці Ніколі Оліслагерс. Натомість Ярослава з усіма своїми золотими медалями – чомусь тільки друга.

Приємно бачити у топ-10 ще двох українок. Юлія Левченко, яка на початку сезону стала срібною призеркою чемпіонату світу у приміщенні, отримала третій рейтинговий номер. А Ірина Геращенко після успішного повернення в сектор з декрету вже піднялась на 7-ий рядок.

Чим займається Магучіх перед Абсолютним чемпіонатом світу

Ярославу такі речі як рейтинг очевидно не сильно турбують. Українка вчергове порвала інтернет, виконавши у тіктоці яскравий ліпсінк на нову пісню Івана Люлейнова.

Під співом Магучіх вже тисячі переглядів і лайків. А спортсменка тим часом у четвер, 27 серпня, разом з Іриною Геращенко і Юлією Левченко візьме участь у заключному етапі Діамантової ліги перед Абсолютним чемпіонатом світу – його прийматиме швейцарський Цюрих.