Магучіх шокувала результатом на етапі Діамантової ліги, поступившись співвітчизниці

У Цюриху відбувся етап Діамантової ліги, на якому у секторі жіночих стрибків у висоту вперше за довгий час Україна була представлена одразу трьома спортсменками. Підсумкові результати усіх наших атлеток неабияк здивували.

З великим знаком "плюс" це вдалося Ірині Геращенко. А ось Юлія Левченко і Ярослава Магучіх навряд можуть бути задоволені своїми виступами у Швейцарії, пише 24 Канал.

Як виступили українки на етапі Діамантової ліги у Цюриху

Юлія Левченко, повернувшись після травми, поки не змогла показати хорошу форму: двічі збила планку на 1,93 метра, перенесла останню спробу на 1,96, але й там успішного стрибка не вийшло. У підсумку українка була аж дев'ятою.

У Ярослави Магучіх виникли проблеми на 1,98. Вона завалила першу спробу, після чого вирішила переносити ще дві на 2 метри рівно. Для власниці світового рекорду у 2,10 ця висота не мала б бути такою проблемною, але, на жаль, обидва стрибки завершилися збиттям планки. Тож Ярославі зафіксували результат 1,96 і лише четверте місце.

Натомість Ірина Геращенко не лише успішно стрибнула на 1,98, але після цього ще й взяла 2 метри з другої спроби. Цього вистачило для срібла: випередила українку лише австралійка Нікола Оліслагерс, яка стрибнула 2,02.

Що означають результати українок на етапі Діамантової ліги

Ірина Геращенко повторила свій особистий рекорд – вище 2 метрів вона не стрибала ніколи за кар'єру.

Також для спортсменки, яка лише цього сезону повернулася з декрету, це перший випадок більш успішного виступу, ніж Ярослава Магучіх, за три роки. Востаннє Ірина випереджала співвітчизницю аж у липні 2023-ого на етапі в Монако.

Для Магучіх це тривожний дзвінок: лише два тижні лишилося до Абсолютного чемпіонату світу у Будапешті, на якому українка точно мала б зійтися в зарубі з Оліслагерс. Тим більше, попри всі її попередні успіхи, саме австралійку світова федерація легкої атлетики поставила на перше місце рейтингу.