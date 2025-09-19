У п'ятницю, 19 вересня, Ярослава Магучіх розпочинає нову сторінку у своєму цікавому житті. Титулована легкоатлетка святкує свій 24-й день народження.

До свого 24-річчя Ярослава Магучіх досягнула тих висот, які лише бачать у снах тисячі легкоатлетів з усього світу. 24 Канал розповідає про спортивний шлях іменинниці, її особисте життя та останні досягнення.

Як стрімко розвивалась кар'єра Ярослави Магучіх?

Ярослава Магучіх народилась 19 вересня 2001 року в українському місті Дніпро. Цікаво, що у дитинстві батьки віддали свою донечку, аж ніяк, не на секцію легкої атлетики, а на карате. Саме у цьому виді спорту вже розвивалась та досягала перших серйозних успіхів старша сестра майбутньої рекордсменки у висоту – Анастасія.

Однак Ярослава не пішла по стопах сестри. Магучіх обрала легкоатлетичний сектор та водночас захоплювалась малюванням. Згодом вона зупинила свій фінальний вибір на легкій атлетиці.

Кар'єра уродженки Дніпра розвивалась швидше, аніж за нею можна було встигати стежити. У 2017-му Магучіх стала переможницею юнацького чемпіонату світу у Найробі, а наступного року тріумфувала на юнацькому чемпіонаті Європи з результатом 1,94 метра.

Вже у 2019-му Ярослава стала наймолодшого переможницею Діамантової ліги у Катарі. Українці підкорилась планка на висоті 1,96 метра, яка стала персональним рекордом для Ярослави.

На етапі ДЛ у Юджині Магучіх взяла два метри, посіла третє місце та стала наймолодшою спортсменкою в історії, яка підкорила таку висоту. Також того ж року завоювала "срібло" ЧС (2,04 метра).



Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

За спиною Магучіх медалі чемпіонатів світу та Європи, подіуми Діамантової ліги, Європейських ігор та інших міжнародних змагань. Також українська стрибунка у висоту п'ять разів підіймалась на п'єдестал у фіналах Діамантової ліги. На рахунку Ярослави три "золота" (2022, 2023, 2024) та два "срібла" (2021, 2025).

У Токіо-2020 Магучіх завоювала свою першу олімпійську медаль. Ярослава здобула "бронзу" у стрибках у висоту із результатом два метри. На емоціях українка обійнялась із росіянкою Марією Ласіцкене. Це спільне фото спричинило справжній фурор. На Ярославу полилось море критики та образ зі сторони українців.

На наступній Олімпіаді у Парижі-2024 Магучіх стала однією із лише трьох представників України, які стали олімпійськими чемпіонами. Ярослава пройшла у фінал із першого місця, а у вирішальних баталіях взяла 2 метри та підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу.

Також на золотій Олімпіаді у Парижі Ярослава здивувала публіку одним моментом, який став мемом. Поміж стрибками українка одягається, аби не охолоджувались м'язи, лягає у спальник і закриває очі. Після чого із цього моменту Магучіх,яка стала олімпійською чемпіонкою, почали активно жартувати та розносити на меми.

"Це все сила сну";

"Я сьогодні теж спав, сподіваюсь, я скоро теж отримаю медаль";

"Сон приносить вам золоті медалі, кожен має відпочивати більше".

Уболівальники із любов'ю почали називали українку "Сплячою красунею".



Відпочинок Магучіх поміж стрибками / Фото Getty Images

Як Магучіх побила світовий рекорд тривалістю 37 років?

У липні 2024-го Ярослава переписала історію стрибків у висоту. Магучіх нарешті вдалось підкорити планку на висоті 2,10 метра та перевершити рекорд Стефки Костадінової. У 1987-му році представниця Болгарії взяла висоту 2,09 метра. Українка переплюнула цей результат на один сантиметр.

Радості української легкоатлетки просто не було меж, як і в її тренерки Тетяни Степанової.

Що відомо про особисте життя Магучіх?

В особистому життя легкоатлетки теж все йде добре. Магучіх заручена з бар'єристом Назаром Степановим. Цікаво, що хлопець є сином тренерки Ярослави.

Обранець легкоатлетки розповідав в інтерв'ю Oboz.ua, як зароджувались їх стосунки.

Ми спочатку тренувалися в одній групі, я бачив її щодня, і так зійшлися зірки, що закохався. А коли мені виповнилося 16 років, почав кликати її на побачення. Тому, в принципі, у нас лавсторі досить проста, без чогось такого,

– розповідав Назар.

Ярослава Магучіх та Назар Степанов / Фото з соцмереж пари

Назар освідчився Ярославі у присутності батьків після повернення із Нью-Йорку, де у легкоатлетки були зйомки для Vogue. Щасливий момент у житті пара пережила восени 2023-го.

Наразі закохані не поспішають із весіллям, адже Ярославі хотілось би відсвяткувати його у рідному Дніпрі. Утім, через війну це все складно організувати. Про це раніше зізнавалась Магучіх, яка переконана, що гучні святкування наразі не на часі.

Прикро, та не можемо зараз провести церемонію весілля, бо мені дуже хотілося б вийти заміж в Україні, у Дніпрі, зібрати родичів, друзів. Але, на жаль, не можемо цього зробити через війну. Немає такої можливості зараз і, чесно кажучи, не хочеться, не на часі", – розповідала олімпійська чемпіонка в інтерв'ю Oboz.ua.

Легкоатлетка могла б скласти конкуренцію у моделінгу?

Від народження Ярослава може похизуватись красивою вродою. Магучіх частенько ділиться контентом із різних зйомок у своїх соцмережах. В інстаграмі, де за нею стежать 432 тисячі користувачів, легкоатлетку постійно закидують компліментами у коментарях.

Ярослава Магучіх / Фото з інстаграму легкоатлетки

У день свого народження 19 вересня 2025 року у профілі в інстаграмі Ярослава виклала свіжий пост вдячності.

Глава 24. Дякую усім,

– написала Магучіх.

21 вересня Магучіх спробує зробити собі подарунок після дня народження. У цей день (о 13:05 за київським часом) розпочнеться фінал чемпіонату світу-2025 зі стрибків у висоту. Разом із Магучіх за медалі змагатиметься ще й Юлія Левченко.