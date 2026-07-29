Скільки заробляє Ярослава Магучіх та чи стала мільйонеркою

Кар'єра українки Ярослави Магучіх у легкій атлетиці розвивалася надзвичайно стрімко. Вже у 24 роки наша співвітчизниця має статус багаторазової чемпіонки світу та Європи, олімпійської чемпіонки і світової рекордсменки.

Зазвичай спортивний успіх супроводжується фінансовим. Але на відміну від футболу, у легкій атлетиці немає стабільної заробітної плати, а усі кошти учасники змагань отримують в якості призових та спонсорських. 24 Канал підрахував дохід Ярослави Магучіх.

Скільки отримує Магучіх завдяки перемогам на змаганнях

Поки чемпіони світу з футболу отримують на команду 50 мільйонів доларів, тріумфатори легкоатлетичних світових першостей в найкращому випадку можуть розраховувати на кілька десятків тисяч євро.

На найбільш престижній легкоатлетичній серії Діамантової ліги переможець етапу отримує близько 10 тисяч умовних одиниць. А за тріумф у фіналі можна поповнити свої рахунки на близько 30 тисяч євро.

Найбільш дохідними для Магучіх змаганнями за весь час стали Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. За золото Ярослава отримала 125 тисяч доларів від держави і ще 50 тисяч від світової легкоатлетичної федерації.

Загалом за рік українська стрибунка може заробити гонорарами близько 300 тисяч доларів.

У яку суму оцінюють спонсори контракти з Магучіх

Ті, хто вважають усіх спортсменів зі світовим іменем мільйонерами завдяки спонсорам, можуть бути здивовані: насправді рекламні контракти у легкій атлетиці не настільки вражають.

Ярослава Магучіх за співпрацю з брендом одягу, виробником годинників і маркою мінеральної води має до 600 тисяч доларів на рік. Українка зізнавалась, що фактично це ті кошти, на які вона безпосередньо живе, адже гонорари зі змагань йдуть на підготовку, збори, екіпірування та інші спортивні потреби.

Тож у середньому річний прибуток Магучіх може складати близько 900 тисяч доларів. Враховуючи, що на найвищому рівні Ярослава виступає вже близько 5-6 років, цілком ймовірно, що за цей час вона оформила собі статус мільйонерки.