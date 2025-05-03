Друге поспіль "золото" Магучіх: українка перемогла на етапі Діамантової ліги в Шанхаї

У китайському Шанхаї тривають змагання другого етапу Діамантової ліги. У секторі стрибків у висоту серед жінок за нагороди змагалися дві українки – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.

Тріумфаторкою другого етапу Діамантової ліги в Шанхаї стала Ярослава Магучіх. Українка підкорила планку висотою 2 метри, пише 24 Канал.

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Як виступили українки на етапі Діамантової ліги в Шанхаї

Лідерка збірної України розпочала виступ з висоти 1,92 метра. Із семи легкоатлеток її взяли Магучіх, Левченко та дві австралійки – Паттерсон та Оліслагерс.

На жаль, наступну планку на висоті 1,95 метра не взяла Левченко. Вона завершила етап на четвертому місці з найкращим особистим результатом сезону.

Висота у 1,98 метра була недосяжною для Паттерсон, якій дісталася "бронза". "Золото" та "срібло" розіграли Магучіх та Оліслагерс. Суперниці підкорили 1,98, а потім підняли висоту до 2 метрів. Ярослава з першої спроби взяла планку. А от австралійка не використала жодну з трьох спроб.

У статусі чемпіонки Ярослава спробувала взяти 2,03 метра, але усі три спроби виявилися невдалими.

Діамантова ліга. Шанхай. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2 метри

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,98 метра

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95 метра

4. Юлія Левченко (Україна) – 1,92 метра

Нагадаємо, що на першому етапі перемогу теж святкувала Ярослава Магучіх. Тоді вона показала результат 1,97 метра, а Юлія Левченко – 1,91.