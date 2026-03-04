Знову "Спляча красуня": Магучіх взяла легендарний спальний мішок на чемпіонат України

Ярослава Магучіх вперше з 2021 року взяла участь у чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні. На змаганнях стрибунка не зрадила своєму улюбленому ритуалу: між спробами вона лягала поспати в мішку.

Спальник Магучіх став вірусним ще з переможної для Ярослави Олімпіади-2024 у Парижі. Тепер він знову приніс спортсменці успіх, пише "Трибуна".

Чому Магучіх спить у мішку просто під час змагань?

Завдяки дивній звичці Ярослава стала героїнею мемів та вірусних відео. Але насправді використання спальника під час перебування у секторі для стрибків у висоту має цілком спортивне пояснення.

Таким чином атлетка зберігає м'язи розігрітими, а також може розслабитися і зосередитися на наступній своїй спробі, не відволікаючись на те, що відбувається в інших секторах та на трибунах.

Як Магучіх виступила на першому для себе за 5 років чемпіонаті України?

Олімпійська чемпіонка влаштувала справжню дуель з Юлією Левченко, і лише за кількістю спроб випередила іншу імениту стрибунку. Фінальний результат як Юлії, та і Ярослави – 1 метр 96 сантиметрів.

Цього сезону Магучіх вже демонструвала кращі стрибки: на Меморіалі Дем'янюка у Львові вона підкорисла висоту 2,03.

Що сказала Магучіх про повернення на чемпіонат України?

Ярослава у коментарі "Суспільне Спорт" заявила, що виступи в Україні її надихають.

Дуже круто повернутися і класно, що у нас є конкуренція. Додає сили, що ти стрибаєш не даремно. Люди приходять, дивляться, хочуть отримати автографи — це мотивує на нові рекорди. Вдома набагато краще: друзі, родина, мій кіт. Зимова підготовка пройшла вдало,

– поділилася Магучіх.

Які плани у Магучіх далі?