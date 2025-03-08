Ястремська розгромила ексдругу ракетку світу на "тисячнику" в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно виступила в 1/32 фіналу турніру WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. Суперницею одеситки була титулована Онс Жабер.

Онс Жабер – Даяна Ястремська 0:2 (3:6, 1:6)

У першому раунді хардового турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі Даяна Ястремська перемогла китаянку Юань Юе. В наступному колі змагань її очікувала колишня друга ракетка світу Онс Жабер з Тунісу, пише 24 Канал.

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Ястремська не залишила шансів Жабер

Перший сет Даяна розпочала з програної подачі. Втім, суперниця відповіла тією ж монетою. Рівна боротьба точилася до рахунку 3:3. Після цього Ястремська виграла три поспіль гейми, закривши партію – 6:3.

У другому сеті повністю домінувала представниця України. 24-річна одеситка програла одну подачу та забрала шість геймів.

Матч тривав 1 годину та 11 хвилин. Ястремська вперше у кар'єрі пробилася до третього раунду "тисячника" в Індіан-Веллсі. Для Онс Жабер ця поразка стала третьою поспіль.

Відео перемоги Ястремської

У 1/16 фіналу суперницею Даяни Ястремської буде друга ракетка світу Іга Швьонтек.

Нагадаємо, що боротьбу за титул продовжують три українки. Марта Костюк у 1/32 фіналу перемогла Робін Монтгомері, а Еліна Світоліна у непростому поєдинку обіграла американку Ешлін Крюгер.