Куди зник та де зараз зірка Динамо Євген Хачеріді

Колишній захисник київського Динамо та збірної України Євген Хачеріді після завершення професійної кар'єри несподівано змінив напрямок діяльності. Водночас його футбольна історія ще не завершена.

Після відходу з одеського Чорноморця ім'я Євгена Хачеріді майже зникло з інформаційного простору. Однак упродовж останніх місяців стало відомо, чим нині займається один із найкращих українських центрбеків свого покоління, передає 24 Канал.

Останній етап професійної кар'єри Хачеріді

У серпні 2025 року Хачеріді несподівано повернувся до професійного футболу, підписавши контракт із Чорноморцем. До цього він майже п'ять років не виступав на професійному рівні – востаннє виходив на поле ще у листопаді 2020 року.



Євген Хачеріді у футболці Чорноморця/ Фото одеського клубу

Втім, одеський етап виявився нетривалим. Уже наприкінці грудня 2025 року захисник підтвердив, що залишає клуб. При цьому футболіст дав зрозуміти, що прощання відбулося не найкращим чином.

Я ж не один такий. Самі бачите, що відбувається. Купа футболістів йде, включно з тренерським штабом. Ніхто нічого не пояснив. Йдемо далі,

– розповів Хачеріді для Sport-express.

Повернення до аматорського футболу

Попри відхід із професійного футболу, завершувати виступи Хачеріді не став. Наприкінці березня 2026 року стало відомо, що 38-річний захисник приєднався до київського АФК Титан, який виступає в Лізі Київщини та бореться за медалі чемпіонату.

Для досвідченого оборонця це не перший досвід виступів на аматорському рівні. Раніше він захищав кольори Штурма з Іванкова, а також став чемпіоном Київської області сезону-2023/2024.

Найбільшу славу Хачеріді здобув у складі київського Динамо, за яке виступав із 2008 по 2018 рік. За цей час він провів 237 матчів, забив вісім голів і віддав дві результативні передачі. Також у його активі 51 поєдинок у футболці збірної України.

Хачеріді у ролі тренера

Наприкінці червня головний тренер друголігового Авангарда з Лозової Ігор Рахаєв розповів виданню Sportarena, що повернення Хачеріді до професійного футболу вже не варто очікувати. За словами наставника, колишній захисник змінив напрямок діяльності.

Хачеріді на тренерську роботу перейшов, контракт підписувати він не буде,

– повідомив тренер клубу, за який раніше виступав Хачеріді.

Наприкінці березня цього року ексоборонець збірної України на своїй сторінці в інстаграмі повідомив, що отримав ліцензію А – диплом УЄФА, який дає право працювати головним тренером у молодіжних командах, клубних академіях та професіональних клубах нижчих дивізіонів.

Футбол для мене – це не тільки гра на полі, а й розуміння процесів, відповідальність і розвиток далі. Тепер відкривається новий етап – вже з іншого боку. Рухаємось далі,

– написав Євген Хачеріді.

Водночас при цьому захисник допоміг аматорському Титану стати срібним призером чемпіонату Київської області. Чи гратиме ветеран і новоспечений тренер за цю команду в наступному сезоні, наразі невідомо.