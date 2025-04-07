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Sport News 24 Інші види спорту Юний український каратист відмовився робити фото з росіянином після нагородження: потужне відео
7 квітня, 18:22
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Юний український каратист відмовився робити фото з росіянином після нагородження: потужне відео

Денис Іваненко
Основні тези
  • Український каратист Євгеній Мельник відмовився фотографуватися з росіянином після нагородження на етапі Юнацької ліги карате в Мексиці.
  • 13-річний спортсмен, який представляє київський клуб карате Shogun, продемонстрував чітку громадянську позицію, покинувши п'єдестал після отримання медалі.
  • Організатор намагався повернути Мельника для спільного фото, але він відмовився, показуючи, що його позиція не зміниться.

У мексиканській Гвадалахарі відбувся етап Юнацької ліги карате. Чудовий виступ на цьому турнірі продемонстрував український каратист Євгеній Мельник.

13-річний спортсмен здобув "бронзу". Окрім хорошого результату, він також відзначився дуже гідним вчинком, повідомляє 24 Канал із посиланням на KARATE PROJECT.

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Чітка громадянська позиція

Після церемонії нагородження мала відбутися традиційна фотосесія за участі всіх призерів. Одним з них був росіянин.

Однак юний українець, отримавши медаль, одразу ж залишив п'єдестал. Він категорично відмовився робити спільне фото з представником країни-агресорки.

Один з організаторів наполегливо намагався повернути нашого каратиста. Проте Мельник заперечним жестом чітко показав, що його позиція не зміниться.

Як Євгеній Мельник відмовився робити фото з росіянином: дивіться відео

Зазначимо, що юний Євгеній Мельник представляє київський клуб карате Shogun.