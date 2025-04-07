Юний український каратист відмовився робити фото з росіянином після нагородження: потужне відео

У мексиканській Гвадалахарі відбувся етап Юнацької ліги карате. Чудовий виступ на цьому турнірі продемонстрував український каратист Євгеній Мельник.

13-річний спортсмен здобув "бронзу". Окрім хорошого результату, він також відзначився дуже гідним вчинком, повідомляє 24 Канал із посиланням на KARATE PROJECT.

Читайте також Гімнастка Онофрійчук провела феноменальний етап Кубка світу в Болгарії, здобувши три "золота"

Чітка громадянська позиція

Після церемонії нагородження мала відбутися традиційна фотосесія за участі всіх призерів. Одним з них був росіянин.

Однак юний українець, отримавши медаль, одразу ж залишив п'єдестал. Він категорично відмовився робити спільне фото з представником країни-агресорки.

Один з організаторів наполегливо намагався повернути нашого каратиста. Проте Мельник заперечним жестом чітко показав, що його позиція не зміниться.

Як Євгеній Мельник відмовився робити фото з росіянином: дивіться відео

Зазначимо, що юний Євгеній Мельник представляє київський клуб карате Shogun.