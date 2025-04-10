Гидко на них дивитися, – 13-річний українець пояснив відмову робити фото з росіянином

Юний український каратист Євгеній Мельник на турнірі Юнацької ліги в Гвадалахарі здобув бронзову медаль. На церемонії нагородження хлопець відмовився тиснути руку та робити спільне фото з представником країни-агресорки.

Вчинок 13-річного Євгенія Мельника став символом безкомпромісності та гордості за майбутнє українське покоління. Юний спортсмен продемонстрував мужній вчинок, відмовившись від фото зі спортсменом з Росії, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сніданку 1+1.

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Що сказав український каратист про росіян

Український каратист поділився своїми відчуттями, коли опинився поруч з представником країни-терористки. Перед очима хлопця були усі жахіття війни, які принесла в Україну Росія.

"Я побачив, що зі мною в одній категорії є російський хлопець, і не захотів із ним фотографуватись, тому що зараз іде війна і воєнний стан.

Це якось не дуже б виглядало з моєї сторони, тому що я з України, з Києва. В мене батько був у ЗСУ, зараз батьки моїх друзів служать у ЗСУ, і коли я бачу, що російські вороги виступають в Іспанії або в Хорватії, то мені дуже гидко на них дивитись, коли вони щось виграють", – пояснив Євгеній.

Також юний каратист розповів свою заповітну мрію.

Я мрію стати чемпіоном світу і представляти Україну на Олімпійських іграх. Але ще більше я хочу, щоб війна закінчилась, і всі діти в Україні могли тренуватися і не боятися вибухів,

– сказав Мельник.

Зазначимо, що Євгеній Мельник – вихованець київського клубу "Shogun". Медаль на турнірі Юнацької ліги в іспанській Гвадалахарі стала першою в кар'єрі юного спортсмена.