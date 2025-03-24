Гравець збірної Німеччини віддячив болбою, який допоміг йому забити гол

Німецький футболіст Йозуа Кімміх віддічив болбою, який обслуговував матч проти Італії. Він зробив йому подарунок.

У неділю, 23 березня, відбулися матчі-відповіді плей-оф Ліги націй. В одному з них збірна Німеччини зіграла в нічию з національною командою Італії, однак за результатами двох протистоянь зуміла вийти до півфіналу.

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Кімміх зробив подарунок болбою

На 36-й хвилині Німеччина заробила кутовий, який пішов виконувати Кімміх. 15-річний болбой Ноель Урбаняк швидко вкинув м'яч у гру, а в той момент голкіпер Італії давав вказівки своїм партнерам.

Кімміх побачив у штрафному майданчику Джамала Мусіалу і швидко віддав на нього передачу, а той відправив м'яч у порожні ворота.

Кімміх подарував болбою м'яч з автографом, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Це неймовірно. Я ніколи не брав участі в чомусь подібному. У нас був короткий зоровий контакт, і я побачив, що він хотів отримати м'яч, тому швидко кинув його йому. Для мене це був перший досвід болбоєм на матчі,

– сказав Ноель Урбаняк.

Відзначимо, що у півфіналі Ліги націй збірна Німеччини зустрінеться з Португалією.