Відома українська стрибунка у висоту виключена з чемпіонату Європи: що з Ярославою Магучіх

10 серпня у Бірмінгемі розпочнеться європейська першість з легкої атлетики. Українська команда у секторі стрибків у висоту не зможе використати свою максимальну квоту через кадрові втрати.

До Британії не поїдуть одразу дві наші співвітчизниці, одна з яких цього сезону вже брала срібло на чемпіонаті світу у приміщенні. Йдеться про Юлію Левченко, пише 24 Канал.

Хто з українок не буде брати участь у чемпіонаті Європи

Юлія Левченко і Катерина Табашник не потрапили до стартового протоколу, у якому заявлені 30 спортсменок.

І це попри те, що Левченко не мала б проблем із кваліфікацією, адже могла як виконати прохідний норматив в 1,94, так і пройти за світовим рейтингом World Athletics. Ймовірно, на заваді нашій співвітчизниці стала травма.

Ким представлена українська команда

Таким чином серед тридцятки найкращих в Європі опинилися дві українки – чинна чемпіонка континенту Ярослава Магучіх і володарка бронзової медалі попереднього європейського чемпіонату Ірина Геращенко.

Для Магучіх це можливість виграти Євро втретє поспіль – вона тріумфувала два роки тому у Римі, а у 2022-ому взяла золото першості у Мюнхені. А також один із ключових етапів підготовки до першого в історії Абсолютного чемпіонату світу, який відбудеться вже у вересні.

Свій попередній старт на британській землі Ярослава провела не зовсім вдало: з одного боку, оновила найкращий результат літнього сезону для себе, стрибнувши 2,01, але поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

Основними суперницями українок цього разу стануть Ангеліна Топич із Сербії, Крістіна Хонзель з Німеччини, господарка змагань британка Морган Лейк та представниця Польщі Марія Жодік.