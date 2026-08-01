Тренер збірної пояснив, чому Левченко пропустить чемпіонат Європи-2026

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко не виступить на майбутньому чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики. Тренерський штаб ухвалив рішення залишити спортсменку поза складом, щоб не ризикувати її здоров'ям та забезпечити планомірну підготовку до Олімпійських ігор-2028.

Рішення пропустити континентальну першість було ухвалено спільно. Про це у коментарі "Суспільне Спорт" розповів головний тренер збірної України зі стрибків у висоту Олександр Романюк.

Головна мета – Олімпіада-2028 та стан здоров'я спортсменки

Головне завдання – запобігти рецидиву травми, яку Юлія дістала у червні.

Було прийняте спільне рішення не ризикувати і не викликати рецидив травми – пропустити чемпіонат Європи, оскільки все одно в олімпійському циклі головною метою і задачею залишається саме Олімпіада,

– пояснив Романюк.

Наразі легкоатлетка продовжує курс реабілітації. Відновлення проходить успішно, Левченко вже повернулася до сектору та провела перші стрибкові тренування.

Що відомо про ЧЄ-2026

Чемпіонат Європи-2026 відбудеться в англійському Бірмінгемі з 10 до 16 серпні, а змагання у жіночому секторі стрибків у висоту стартують 13 серпня.

Також до стартового протоколу, в якому заявлені 30 спортсменок, не потрапила Катерина Табашник. Таким чином Україну серед тридцятки найкращих легкоатлеток Європи представлятимуть Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

До червневої травми Левченко проводила успішний сезон, здобувши срібло на ЧС у приміщенні та золото Діамантової ліги, здолавши висоту 1.99 метра. Легкоатлетка перемогла на більшості з 9 стартів, лише одного разу завершивши змагання поза подіумом.